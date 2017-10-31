Журналист: импичмента Трампа не будет

Расследование специального прокурора Роберта Мюллера нельзя назвать большим пшиком, как утверждают некоторые из авторитетных украиснких экспертов, хотя бы потому что Мюллер выдвинул серьезные обвинения бывшему руководителю избирательной кампании Трампа Полу Манафорту и его коллеге Рику Гейтсу. Они касаются мошенничества с деньгами, даже заговора против США. Там приводится сумма в 750 000 000 долларов, которые Манафорт отмывал где-то в оффшорах. Из них десяток он получил, видимо, как процент за отмывание. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов отметил украинский журналист Юрий Луканов.
Он отмечает, что, тем не менее, не помешает вспомнить с чего все начиналось. Речь шла о заговоре Трампа с русскими относительно вмешательства тех же россиян в американские выборы, но в обвинении нет ни слова о Трампе и его предвыборной кампании. Мюллер проделал большую работу, но накопал совсем не то, что от него ожидали. Вчера же появилась информация о секретном приговоре суда три недели назад относительно советника Трампа по предвыборной кампании Джорджа Попадопулоса. Его признали виновным в том, что он солгал агенту ФБР. Он действительно пытался установить связь с близкими к Кремлю русскими с целью накопать компромат на Клинтон. Так же, как делал это сын Трампа Дональд-младший. Здесь можно ставить вопрос о возбуждении этических норм, но отнюдь не о заговоре с русскими против США. По крайней мере, ни Трамп-младший, ни Попадопулос пока не получили обвинений, касающихся заговора.
Журналист отмечает, что, то знаменитое досье на Трампа бывшего британского разведчика Кристофера Стила, которое обнародовали в январе, оно, как оказывается, заказывалось его соратниками по партии, а затем было передано демократам. Это мутная история и оппоненты Трампа тоже к ней причастны. «Мне безразличны как Трамп, так и Клинтон. Я наблюдаю за этим представлением со стороны и стараюсь не поддаваться эмоциям. Вижу, что американский истеблишмент с обеих сторон друг друга стоит», – резюмировал журналист.