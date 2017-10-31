В США выступили с неутешительным прогнозом по переговорам Волкера и Суркова

Перспектива того, что результат переговоров Владислава Суркова, помощника российского президента, и специального представителя американского Госдепа по Украине Курта Волкера будет успешной, мизерная. Как передает replyua.net со ссылкой на «Крым. Реалии», такое мнение озвучил бывший президент организации Freedom House и бывший помощник государственного секретаря США Дэвид Креймер.
«В Курте Волкере я больше, чем уверен, однако его партнер в переговорном процессе, Владислав Сурков, никоим образом не заинтересован в том, чтобы конфликт на Донбассе был решен. И так будет продолжаться до тех пор, пока против России не будут усилены санкции», - отметил он, Креймер также считает, что для ухода из украинской территории Москве нужно больше причин.
«Я считаю, России нужно больше причин, которые бы послужили ее уходу из Украины. Никакого результата ни первые, ни вторые Минские соглашения не дали. Мы видели, что первые просто не работали, и подписали вторые, но было бы неправильно не признать, что вторые тоже не работают, в связи с чем нужно что-то другое. В течение двух с половиной лет. Россия не согласилась ни на один из пунктов соглашений», - объяснил он.