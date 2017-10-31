Трамп извинился за Манафорта и опять упрекнул Клинтон

Как передает replyua.net, президент США Дональд Трамп в свойственной себе манере через твиттер отреагировал на обвинения спецпрокурора Мюллера в адрес Манафорта. Трамп написал, что он приносит свои извинения за то, что Манафорт запятнан в коррупционном скандале. При этом Трамп отметил, что все свои «дела» Манафорт провернул еще до того, как стал членом его команды. Также Трамп не упустил возможности упрекнуть своих оппонентов, протвитив: «почему плутовка Хиллари и демократы не находятся в центре внимания? Также: не было никакого сотрудничества».
В свою очередь также появилось заявление пресс-службы Белого Дома. Пресс-секретарь Белого Дома Хакаби-Сандерс заявила, что Пападопулос был добровольным помощником в предвыборном штабе Трампа, не играл там никакой роли и пробыл там только короткое время. А также сказала, что не было никакого сотрудничества предвыборного штаба Трампа с Россией.
Наоборот, по ее словам, предвыборный штаб Клинтон и демократы сотрудничали с Россией, чтобы распространять дезинформацию о Трампе. В то же время сам Трамп в 2016 году протвитил фотографию, где он совещается со своими советниками по внешней политике, среди которых находится Пападопулос. А также в 2016 году в интервью газете Вашингтон Пост сказал, что Пападопулос – его советник по внешней политике и превосходный парень.