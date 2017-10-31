Эксперт: Трамп отказался от своего первоначального намерения найти способ добиться примирения с Россией

Если бы президент США Дональд Трамп, как он заявлял ранее, хочет по мирному решить конфликтный вопрос на Донбассе, не усугубляя противоречий с Путиным, то, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, проваливший свою миссию, давно бы был отправлен в отставку. Ведь из сказанного Волкером совершенно очевидно, что никаких изменений в мирном процессе ждать не стоит. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет израильский политический обозреватель Соломон Манн.
По его мнению, приоритетом Дональда Трампа является все-таки налоговое законодательство и он пытается примириться с республиканскими «ястребами», уступив им Россию и взамен получая их голоса при голосовании за налоговую реформу. Пока Трамп решает свои дела в Конгрессе США, расплачиваться за это жизнями будут в других местах - в Украине, Сирии и Северной Корее. Политическое фиаско Трампа уже не маячит на горизонте, а совершенно очевидно в шаговой доступности. Фиаско на Ближнем Востоке, откуда США медленно вытесняет Россия и Иран. Фиаско в Европе, где Трампу оказывают бешенное сопротивление и тормозят все его начинания. Фиаско на Дальнем Востоке, где Трампу открыто плюет в лицо Северная Корея и в грош не ставят Филиппины. И наконец фиаско в вопросе Украины и России.
По словам Манна, также ждет фиаско также в законодетальных инициативах Дональда Трампа в самих США. Несмотря на удачное назначение верховного судьи, все указы по миграции Трампа саботируются. Несмотря на республиканское большинство в Конгрессе – провален отзыв «Обамакеа». На пути к провалу также и налоговые изменения. По всей видимости, Трамп хватается за соломинку, отказавшись от политических реформ в пользу умиротворения республиканских «ястребов». Как пишет эксперт, Трамп – слабый политик, он рассчитывает на логику выгоды – ведь он бизнесмен, но у социалистов совершенно иная логика, а он, по-видимому, этого еще не понимает. Трамп пытается договориться с врагами, предавая интересы друзей и в этом он поступает как большинство американских лидеров.