валюта
Спецтема«В космосе начали пропадать огромные астероиды», - ученые

Эксперт: Трамп отказался от своего первоначального намерения найти способ добиться примирения с Россией

Эксперт: Трамп отказался от своего первоначального намерения найти способ добиться примирения с Россией
Если бы президент США Дональд Трамп, как он заявлял ранее, хочет по мирному решить конфликтный вопрос на Донбассе, не усугубляя противоречий с Путиным, то, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, проваливший свою миссию, давно бы был отправлен в отставку. Ведь из сказанного Волкером совершенно очевидно, что никаких изменений в мирном процессе ждать не стоит. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет израильский политический обозреватель Соломон Манн.

По его мнению, приоритетом Дональда Трампа является все-таки налоговое законодательство и он пытается примириться с республиканскими «ястребами», уступив им Россию и взамен получая их голоса при голосовании за налоговую реформу. Пока Трамп решает свои дела в Конгрессе США, расплачиваться за это жизнями будут в других местах - в Украине, Сирии и Северной Корее. Политическое фиаско Трампа уже не маячит на горизонте, а совершенно очевидно в шаговой доступности. Фиаско на Ближнем Востоке, откуда США медленно вытесняет Россия и Иран. Фиаско в Европе, где Трампу оказывают бешенное сопротивление и тормозят все его начинания. Фиаско на Дальнем Востоке, где Трампу открыто плюет в лицо Северная Корея и в грош не ставят Филиппины. И наконец фиаско в вопросе Украины и России.

По словам Манна, также ждет фиаско также в законодетальных инициативах Дональда Трампа в самих США. Несмотря на удачное назначение верховного судьи, все указы по миграции Трампа саботируются. Несмотря на республиканское большинство в Конгрессе – провален отзыв «Обамакеа». На пути к провалу также и налоговые изменения. По всей видимости, Трамп хватается за соломинку, отказавшись от политических реформ в пользу умиротворения республиканских «ястребов». Как пишет эксперт, Трамп – слабый политик, он рассчитывает на логику выгоды – ведь он бизнесмен, но у социалистов совершенно иная логика, а он, по-видимому, этого еще не понимает. Трамп пытается договориться с врагами, предавая интересы друзей и в этом он поступает как большинство американских лидеров.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Політолог: новина дня сьогодні – Путін остаточно з’їхав з глузду

Срочно: Замминистра отказалась разговаривать на русском в прямом эфире росТВ
Важное за сутки
30 окт 2017
6156

Ахеджаков: комитет по борьбе с «шоколадным диктатором» в растерянности – люди какие-то неактивные, да еще дождь идет, как на зло

В пятницу, комитетом по борьбе с «шоколадным диктатором» было принято решение начать блокаду «Рошен». Нардепы Егор Соболев и Семен Семененко ринулись в ближайший фирменный магазин на Крещатик,

30 окт 2017
5773

Китайцы «по-дружески» послали упрямым северным корейцам последнее предупреждение

Как передает replyua.net, появилась информация, что Китай «по-дружески» предупредили упрямых северных корейцев: еще одно ядерное испытание на их единственном полигоне в Пхунгэри неподалеку от границ

30 окт 2017
5504

Донік: ми навіть не помітили, як подорослішало наше суспільство

За словами Романа Доніка, доволі часто тектонічні суспільні процеси проходять тихо і майже непомітно. Ми маємо змогу спостерігати лише результат, і він часто виявляється доволі несподіваним, - про це

Последние новости

Трамп извинился за Манафорта и опять упрекнул Клинтон

Блогер: «Только Россия может прояснить ситуацию с «выжившим» Гитлером»

НПУ: Осмаев и Окуева отказались от госохраны после июньского покушения

Эксперт: Трамп отказался от своего первоначального намерения найти способ добиться примирения с Россией

Убийство Амины Окуевой: стало известно о пророческих словах добровольца АТО

«Карточный домик» прекратили снимать после обвинений в педофилии, предъявленных Спейси

Бутусов: «Окуева снова спасла жизнь Осмаеву. Ценой собственной жизни»

Пономарь: «События, происходящие сейчас в США, будут историческими»

Турчинов прокомментировал убийство Окуевой

Осмаев: «О себе не думаю. Они стреляли Амине в голову»

Турчинов прокомментировал убийство Окуевой: Враг должен отвечать за убийство нашей сестры

Рабинович: це була фатальна помилка Путіна

Турбіни «Сіменс» залишаться в Криму. Але це не надовго – блогер

С такими результатами как вчера, на фоне всяких Гриценко и Добродомова, Тимошенко не выходит даже во второй тур, – блогер

Волонтер: хочете нас залякати? Не дочекаєтесь!

Блогер: никому так, как Тимошенко не нужна была победа на этих выборах

Експерт: Тимошенко зазнала руйнівного провалу тоді, коли як ніколи повинна була перемагати

Блогер: нафтовидобуток в Україні нарешті прокидається

В павильоне-шахте на ВДНХ откроют арт-резиденцию

Политолог: здесь без магии не обошлось - «Народному Фронту» удалось завести в ОТГ до 30 своих депутатов

 Новости за день