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Тиллерсон: «США не выведут войска из Ирака»

Тиллерсон: «США не выведут войска из Ирака»
Пока не будет одержана полная победа над ИГИЛ, американские войска не будут выведены из Ирака. Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, такое заявление прозвучало от Рекса Тиллерсона, госсекретаря США, во время слушаний в комитете Сената Соединенных Штатов по международным делам.

«Мы останемся в Ираке, пока не будет уничтожено Исламское государство. Мы находимся там по приглашению правительства Ирака», - подчеркнул госсекретарь. Также Тиллерсон заявил, что еще ни разу не слышал от иракского премьера просьбу покинуть территорию страну, поскольку США там борются с террористами. Напомним, что накануне российские СМИ сообщили о том, что РФ планирует сократить военный контингент в Сирии, поскольку правительственными войсками Асада при поддержке ВКС России было вязято под контроль около 95 процентов территории страны. Ранее об этом говорил и Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ.

«Операция там идет к завершению. Есть несколько моментов, которые требуют срочного решения и требуют обсуждения перспективы дальнейшего развития ситуации в Сирии. Помимо вопросов нашего военного и военно-технического сотрудничества, конечно, главным и основным является вопрос, связанный с борьбой с терроризмом», - заявил Шойгу.
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Горячая тема: Політолог: новина дня сьогодні – Путін остаточно з’їхав з глузду

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