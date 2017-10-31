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«Карточный домик» прекратили снимать после обвинений в педофилии, предъявленных Спейси

«Карточный домик» прекратили снимать после обвинений в педофилии, предъявленных Спейси
Компания, осуществляющая съемки популярного сериала «Карточный домик», заявила о закрытии проекта сразу после окончания шестого сезона. Как передает replyua.net со ссылкой на The Hollywood Reporter, решение о закрытии сериала было принято сразу после того, как Кевина Спейси, исполняющего главную роль, обвинили в педофилии.

Ранее актер признался в нетрадиционной ориентации и в том, что приставал к актеру Энтони Рэппу, которому на момент сексуальных домогательств было всего четырнадцать лет. Инцидент произошел в далеком 1986 году, однако Рэпп нашел в себе силы признаться в этом только тридцать лет спустя. Пятый сезон сериала стартовал в конце мая, и, судя по всему, зрители увидят еще несколько серий. В Twitter Спейси отметил, что ему было жутко услышать данные обвинения, потому что он даже не помнил об этой истории.

Актер принес извинения за свои действия, которые могли объясняться сильным алкогольным опьянением. Актер написал, что у него были романы с мужчинами и женщинами, хотя ранее долгие годы он отрицал свои гомосексуальные наклонности. Спейси ни разу не был женат.
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