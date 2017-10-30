Блогер: найсвіжіші новини зі США вказують на зв'язок Трампа з Кремлем

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За словами блогера Ігоря Айзенберга, події в американському політикумі розвиваються дуже динамічно. Зокрема, так званий «Рашагейт» залучає все нових і нових фігурантів, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача, який він розмістив у соціальній мережі.Зокрема, сьогодні, тридцятого жовтня 2017 року, стало відомо про те, що американський політтехнолог Пол Манафорт та його найближчий помічник Рік Гейтс отримали обвинувачення за дванадцятьма пунктами. Серед цих пунктів, у тому числі – обвинувачення у таємній змові проти Сполучених Штатів. Але на цьому «плідний» день правоохоронців тільки почався. Наприклад, колишній радник з питань зовнішньої політики передвиборного штабу Дональда Трампа Джордж Пападопулос, відомий тим, що саме він намагався організувати зустріч представників штабу Трампа з російським президентом Володимиром Путіним, зізнався в тому, що дав Федеральному бюро розслідувань неправдиві свідчення.За словами Пападопулоса, він збрехав федеральним агентам про те, що не мав ніяких зв’язків і контактів з іноземними офіційними особами, близькими до керівництва Російської Федерації. Власне, це зізнання на поточний момент є першим і найбільш яскравим доказом того, щоб у передвиборного штабу Трампа все-таки були контакти з російськими високопосадовцями, - наголошує блогер.