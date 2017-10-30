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Блогер: найсвіжіші новини зі США вказують на зв'язок Трампа з Кремлем

Блогер: найсвіжіші новини зі США вказують на зв'язок Трампа з Кремлем
За словами блогера Ігоря Айзенберга, події в американському політикумі розвиваються дуже динамічно. Зокрема, так званий «Рашагейт» залучає все нових і нових фігурантів, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача, який він розмістив у соціальній мережі.

Зокрема, сьогодні, тридцятого жовтня 2017 року, стало відомо про те, що американський політтехнолог Пол Манафорт та його найближчий помічник Рік Гейтс отримали обвинувачення за дванадцятьма пунктами. Серед цих пунктів, у тому числі – обвинувачення у таємній змові проти Сполучених Штатів. Але на цьому «плідний» день правоохоронців тільки почався. Наприклад, колишній радник з питань зовнішньої політики передвиборного штабу Дональда Трампа Джордж Пападопулос, відомий тим, що саме він намагався організувати зустріч представників штабу Трампа з російським президентом Володимиром Путіним, зізнався в тому, що дав Федеральному бюро розслідувань неправдиві свідчення.

За словами Пападопулоса, він збрехав федеральним агентам про те, що не мав ніяких зв’язків і контактів з іноземними офіційними особами, близькими до керівництва Російської Федерації. Власне, це зізнання на поточний момент є першим і найбільш яскравим доказом того, щоб у передвиборного штабу Трампа все-таки були контакти з російськими високопосадовцями, - наголошує блогер.
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