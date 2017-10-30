Пономар поставив всі точки над «і» у дуже важливому історичному сюжеті

За словами політичного оглядача Олега Пономаря, історія розвивається саме так, як повинна розвиватись. Відповідно, те, що ми бачили сьогодні в США – лише закономірний результат, - інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.
Так, блогер нагадує, що сьогодні було пред’явлено звинувачення політтехнологу Полу Манафорту. Якщо когось цікавить чому не пред’явлено обвинувачення Флінну, то варто усвідомити, що розслідування розвивається за власною логікою. Єдине, що потрібно пам'ятати – це те, що ніхто не вийде сухим із води. Спецпрокурор Мюллер не та людина, яка може допустити маніпуляції чи послаблення, закрити на щось очі чи дати найменшу слабину. Цей посадовець – еталон служіння істині та інтересам Сполучених Штатів. Він не ангажований ні демократами, ні республіканцями.
Той, хто чекає від розслідування імпічменту Дональда Трампа не повинні спішити розчаровуватись, адже з вісімнадцяти місяців, виділених на слідство, минуло тільки півроку. До весни наступного року варто чекати на обвинувачення на адресу Кушнера, Пейджа, Флінна та інших. Варто набратись терпіння і пам’ятати, що справедливість переможе, - наголошує Пономар.