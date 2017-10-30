Трамп прокомментировал обвинения в сторону Манафорта

Как информирует replyua.net, Манафорт заявил, что все обвинения, которые были выдвинуты спецпрокурором Робертом Мюллером в адрес бывшего руководителя предвыборной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта и его бывшего партнера Рика Гейтса, относятся к давним событиям, но никак не к предвыборной кампании американского лидера, которая проводилась в 2016 году.
При этом президент США заявил: «Я прошу прощения, однако Пол Манафорт являлся частью избирательного штаба год назад, спустя несколько лет после предполагаемых преступлений фигурантов. Вопрос, почему же Хиллари Клинтон и Демократы не под подозрениями?». В это же время он заявил: «Помимо прочего, никакого сговора нет!». Как известно, сегодня Полу Манафорту и Рику Гейтсу были выдвинуты обвинения в рамках расследования Р.Мюллера о возможности вмешательства России в американские выборы в 2016 году.