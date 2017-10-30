Белый дом «заморозил» предоставление Украине оружия – СМИ

Американские власти взяли паузу в вопросе поставок Украине летального вооружения. Как передает replyua.net со ссылкой на ВВС-Украина, об этом идет речь в статье авторитетного издания Washington Post. Авторы статьи отмечают, что после нескольких месяцев переговоров и множества консультаций, в администрации президента США Дональда Трампа приняли решение вернуться к политике, проводимой Бараком Обамой «отказывать Киеву в том, что ему нужно для отражения российской агрессии».
«В связи с этим усиливаются сомнения в том, что американский президент готов выступать против своего российского коллеги Владимира Путина», — подчеркивается в материале. Журналисты подчеркивают, что в администрации Обамы боялись, что увеличение военной помощи для Украины будет способствовать замедлению дипломатического прогресса. К тому же, авторы статьи отмечают, что нынешний кризис, который возник из-за политики Путина, будет обостряться.
Помимо «подкрепления своих сил» на Донбассе, Москва «направляет усилия на распространение дипломатической и общественной пропаганды» как в Украине, так и за ее пределами, добавляет автор материала.