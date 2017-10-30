Манафорт пришел сдаваться в ФБР, - СМИ

Как информирует replyua.net, американское издание обнародовало кадры, на которых запечатлено, как Пол Манафорт заходит в здание Федерального бюро расследований США.
Как известно, ранее эта же американская газета сообщила, что по отношению к Полу Манафорту и его бывшему деловому партнеру Рику Гейтсу были выдвинуты обвинения в рамках расследования специального прокурора Роберта Мюллера. Однако в это же время «Нью-Йорк-Таймс» не уточнила, за какие именно обвинения шла речь. Также ранее уже сообщалось, что власти США предложили Полу Манафорту, возглавляющему ранее предвыборный штаб Дональда Трампа, сдаться. С самим Полом Манафортом американские журналисты не могут связаться по настоящее время.