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Манафорту предложили сдаться властям – NYT

Манафорту предложили сдаться властям – NYT
Американские власти предложили сдаться Полу Манфорту, который ранее возглавлял предвыборный штаб ныне действующего главы Белого дома Дональда Трампа. Как передает replyua.net, информация соответствующего характера была распространена со ссылкой на осведомленный с результатами расследования источник.

В частности, Манафорт предложили сдаться в связи с обвинениями, в то же время, журналисты издания не знают, какие именно обвинения имеются в виду. Кроме Манафорта обвинения также предъявят и его деловому партнеру Рику Гейтсу.

«Гейтс является давним протеже и младший партнер Манафорта. Его имя фигурирует в документах, имеющих отношение к компаниями, через которые на счета кипрской фирмы Манафорта поступали платежи от политических деятелей и представителей бизнеса в Восточной Европе», - сообщается в материале NYT. Ранее стало известно, что спецкомиссия по расследованию в вмешательства России в выборы президента США предполагает, что Манафорт мог избежать уплаты налогов, а также не сообщить, о предоставлении лоббистских услуг иностранным клиентам.
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