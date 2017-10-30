Трамп: «Этот сговор Россия-Трамп – обычная фальшивка»

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, уже в который раз раскритиковал расследование, касающееся вмешательства России в президентские выборы в Соединенных Штатах.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на АР, Трамп разместил на своей странице в соцсети сразу несколько постов, где написал о том, что «сговор Россия-Трамп – это фальшивка». «Демократы используют «охоту на ведьм» в отместку за «злую политику». Республиканцы отступают, как никогда раньше. Все эти разговоры о «России» появляются именно тогда, когда республиканцы выступают с инициативой исторических налоговых сокращений и реформ. Это совпадение? Нет!», - написал американский президент.
Напомним, что уже сегодня вечером в США должны сделать новое заявление, касающееся расследования о вмешательстве. Ожидается, что будут названы имена людей, которые обвиняются во вмешательстве в президентские выборы. Ранее американский Сенат определился с российским вмешательством – было сделано заявление о том, что оно никак не повлияло на результаты выборов.