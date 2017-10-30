Трамп призвал привлечь Клинтон к ответственности

На своей странице в микроблоге Twitter американский президент Дональд Трамп сообщил, что ему еще никогда не приходилось наблюдать среди представителей Республиканской партии такой «злости и единства» по поводу отсутствия расследования того, как Хиллари Клинтон собирала на него лживое досье, передает replyua.net. «Я никогда еще не видел такой республиканской злости и единства, как из-за отсутствия того, что нет расследования в отношении Клинтон, которая создала лживое досье (12 миллионов долларов?)», – написал Трамп.
Глава Белого дома отметил, что это не единственный факт, за который бывший кандидат от демократов должна быть привлечена к ответственности. «Урановая сделка с Россией – 33 тысячи долларов. Кроме того, удаленные электронные письма. Взятка (бывшему руководителю ФБР Джеймсу) Коми. Однако они вместо этого предпочитают искать фальшивые связи Трамп/Россия, которых на самом деле нет», – отметил Трамп. Он уверен, что со стороны американских демократов была начата вредная для США охота на ведьм.
«Для этого представители Демократической партии используют ужасную и, к тому же, вредную для страны, охоту на ведьм в политической жизни. Но сейчас республиканцы начали отражаться, как никогда. На демократах и Клинтон большая вина, и сейчас начали всплывать факты. Сделайте что-то!», – подытожил Трамп.