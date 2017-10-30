The New Yorker: сегодня в США великий день

Как передает replyua.net, сегодня американские СМИ прогнозируют даже аресты американских влиятельных деятелей. Будут обнародованы обвинения деятелям из окружения Трампа в каких-то коррупционных связях с Россией. Пока точно не известно, кто это, но The New Yorker, который напечатал фундаментальную статью на эту тему выдвигает предположение, что это может быть Пол Манафорт, который известен нам как руководитель кампании Януковича, который руководил также выборами Трампа и ушел в отставку в середине кампании после того, как разгорелся скандал с его коррупционными сделками в Украине.
Может быть Картер Пейдж, советник избирательной кампании Трампа, который тоже ушел в отставку из-за скандала с россиянами. Может быть Майкл Флинн, бывший советник по нацбезопасности администрации Трампа, который ушел в отставку с поста через 21 одень после начала работы Трампа на посту президента США. Его отставка также связана с российскими аферами. Вопрос: на сколько сам Трамп задействован в аферах. До сих пор все, что обнародовалось относительно его действий, касалось нарушения этических норм, уголовного там не было ничего.
Также стало известно, что российское досье на Трампа, которое собрал бывший сотрудник разведки Великобритании по фамилии Стол, с момента опубликования которого было привлечено особое публичное внимание к этой теме, было профинансировано оппонентами Трампа из Демократической партии. Собственно, в нем сплошные разговоры со ссылкой на анонимные источники. И раньше оно вызывало недоверие, но факт финансирования его демократами вообще подрывает к нему доверие. Республиканцы требуют теперь, чтобы демократы дали показания на эту тему.