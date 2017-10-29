Американский эксперт: «Украина должна получить летальное оружие»

Соединенные Штаты должны предоставить Украине летальное оружие в самое ближайшее время, а у России должно появиться еще больше причин для ухода с Донбасса. Как передает replyua.net со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил Дэвид Креймер, старший директор по демократии и правам человека в Институте Маккейна.
«Думаю, Россия должна иметь больше причин уйти из Украины. Ни первые, ни вторые Минские соглашения не сработали. Мы видели, что первые не сработали, и заключили вторые. Но было ошибкой не признать, что и вторые не работают, и нужно что-то другое... Пока для России не будет больших последствий, она вообще не будет заинтересована в переговорах», - считает эксперт. Также Креймер подчеркнул, что санкции против России нужно ужесточать, а Украина должна получить летальное оружие, чтобы иметь возможность защищаться.
Эксперт добавил, что Украина ни разу не просила американские войска защитить ее, однако Киев просит оружие, которое поможет предотвратить дальнейшее продвижение по стране российских войск. «На Москву нужно оказывать давление, иначе этот инициированный Россией кризис будет продолжаться», - считает Креймер.