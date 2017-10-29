Барак Обама нашел работу за 17 долларов в день

Барак Обама, бывший глава Соединенных Штатов, в течение ноября будет временно работать в жюри присяжных, в штате Иллинойс, в округе Кук. Как информирует replyua.net со ссылкой на Фокс Ньюз, такую информацию предоставил Тим Эванс, окружной судья.
По его словам, решение о «трудоустройстве» Обамы связано с тем, что бывший президент владеет недвижимостью в Чикаго и Вашингтоне, а также зарегистрирован в Чикаго, чтобы голосовать на выборах. Присяжные округа Кук не могут похвастаться большой зарплатой – как стало известно, за день службы они получают чуть больше 17 долларов.
В связи с тем, что в округе будет работать сам Барак Обама, в течение всего месяца каждое слушание в суде будет обеспечено повышенным уровнем безопасности. Кроме того, в округе уже рассказали, что бывший президент получил право быть присяжным не только по гражданским, но и по уголовным производствам.