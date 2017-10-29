В Белом Доме на протяжении недели всеми возможными способами пытались отвлечь внимание общественности от Рашагейта

Информация о том, что спецпрокурор США Роберт Мюллер готовит предъявление обвинений, была известна Белому Дому, поскольку на протяжении всей недели президент США Трамп и самые лояльные ему республиканские законодатели пытались переключить внимание с Рашагейта на очередное расследование истории с e-mailam-и Клинтон, посланными с личного адреса в ее бытность госсекретарем, и на очередное расследование покупки Россией канадской компании, поставляющей в США 20% потребляемого в Америке урана, в 2010 году. Как предает replyua.net, об этом сообщает The New York Times.
В 2015 году на ультраправом сайте Брайтбарт, возглавляемом Стивом Бэнноном, редактор Питер Швайцер бездоказательно обвинил супругов Клинтон, что за то, что они, якобы, способствовали этой сделке, фонд Билла Клинтона получил из российских источников пожертвования. Это утверждение многократно опровергалось, не далее как 27 октября большую статью, где от этой вытащенной из нафталина истории не оставлено камня на камне, опубликовал журнал «Форбс».
Однако теперь Трамп поручил генеральной прокуратуре вновь расследовать историю с e-mailam-и Клинтон (расследование велось ФБР и было дважды закрыто за отсутствием противоправных действий), а один из самых верных сторонников президента в Конгрессе, председатель комитета по разведке Палаты Представителей Нуньес, объявил, что он будет вновь расследовать историю покупки Россией канадской фирмой. Трамп заявил, что «история с Клинтон – это настоящий Уотергейт нашего времени».