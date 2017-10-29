Ураган «Филипп» собирается ударить по США

Мощный ураган «Филипп» уже полностью сформировался над Кубой, и в самое ближайшее время он обрушится на побережье Соединенных Штатов.
Как информирует replyua.net со ссылкой на представителей Национального центра по предупреждению ураганов в США, максимальной мощности шторм достигнет уже сегодня, 29 октября. В центре заявили, что в эти часы ураган приближается к США со скоростью 47 километров в час, и через несколько часов он достигнет берегов штата Флорида. При этом скорость возрастает, а максимальный показатель составит, по предварительным оценкам, 64 километра в час. Ураган «Филипп» будет двигаться до воскресенья (по местному времени), а потом резко повернет к берегам США.
Метеорологи предупредили жителей американского побережья о том, что мощный шторм будет сопровождаться сильными ливнями и резкими порывами ветра. Напомним, что с августа этого года на США и на ряд других соседних государств обрушилось уже несколько мощнейших ураганов. Сотни людей пострадали, ущербы от разрушений достигают сотен миллиардов долларов.