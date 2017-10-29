Трамп назвал расследование Мюллера «самой большой охотой на ведьм»

Расследование вмешательства России в американские выборы президента США постепенно продвигается к развязке. Спецпрокурор Мюллер созвал Большое Жюри присяжных и в понедельник предположительно получит первые два ордера на арест. Большое жюри по его требованию опечатало данные по расследованию и не допускает ни малейшей утечки информации, так что даже самые осведомленные газеты не знают, кого арестуют и арестуют ли вообще. Тем не менее, точно известно, что в понедельник против двух человек, личности которых пока неизвестны общественности, в понедельник будет открыто уголовное производство. Как предает replyua.net, об этом сообщает американский телеканал CNN.
В Белом доме не скрывают свое недовольство деятельностью Мюллера, Трамп назвал расследование «самой большой охотой на ведьм», но толком возражать ничего не может ибо своими руками подписывал назначение спецпрокурора и утверждал на эту должность Мюллера. Поскольку имена обвиняемых пока неизвестны, невозможно знать – разыгрывает ли команда Трампа беспокойство, чтобы усыпить бдительность газетчиков и демократов или в самом деле встревожена деятельностью Мюллера.
В любом случае, отзывы о спецпрокуроре столь лестны, что никто не берется подозревать его в каких-то грязных играх – это человек старой закалки, из породы служак, который родного отца арестует без колебаний если сочтет что он нарушил Закон. Так что всем предстоит волнующий уикенд и с нетерпением ожидаем понедельника, чтобы узнать подробности этого интересного дела.