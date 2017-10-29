Журналист: «Скоро инопланетяне заберут Трампа для опытов»

Иван Яковина, корреспондент Нового времени, в своем блоге прокомментировал недавнее заявление Дональда Трампа о введении чрезвычайного положения в США из-за распространения наркотиков, сообщает replyua.net.
По словам Яковины, возможно, что уже совсем скоро представители внеземных цивилизаций заберут Дональда Трампа на опыты. «Трамп объявил, что введет в США чрезвычайное положение из-за настоящей эпидемии героиновой наркомании. Опиаты массово употребляют в неблагополучных городах и районах страны, откуда ушла промышленность, а местное население лишилось любых перспектив развития. Трамп, правда, решил не экономику поднимать, а построить на границе с Мексикой стену повыше», - пишет Яковина.
Корреспондент при этом отмечает, что президент Соединенных Штатов уверен в том, что отсутствие стены на мексиканской границе может привести к тому, что в страну начнут завозить героин не граммами, а тоннами. Напомним, что Трамп заявил о необходимости срочного строительства стены на границе, поскольку, по его словам, основная часть запрещенных препаратов завозится в США из-за границы, в частности, наркотики провозят в США мексиканцы.