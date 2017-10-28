В США предъявили первые обвинения по делу о вмешательстве России в выборы

В Соединенных Штатах были предъявлены первые обвинения по делу о вмешательстве России в президентские выборы прошлого года.
Как информирует replyua.net со ссылкой на РИА Новости, обвинения уже были выдвинуты американским телеканалом CNN, однако подробности этого дела еще не известны общественности. В американском Министерстве юстиции при этом отмечают, что первая информация может быть обнародована уже на следующей неделе. По словам источника, спецпрокурор Мюллер в ходе расследования мог раскрыть некоторые финансовые преступления, однако новая информация может совершенно не относиться к связям Дональда Трампа с Россией.
Среди главных фигурантов этого громкого дела – сын и зять действующего президента США, а также и Пол Манафорт, который некоторое время руководил предвыборной кампанией Дональда Трампа, однако позже отказался от этого. Напомним, что два дня назад ФБР собиралось передать в Конгресс США информацию о связях Трампа с Россией.