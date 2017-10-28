В США появилось представление спецпрокурора Мюллера о предъявлении первых официальных обвинений по делу о Рашагейте

Как передает replyua.net, американскому телеканалу CNN стало известно в пятницу вечером, что ранее Большое Жюри в столице США Вашингтоне утвердило представление спецпрокурора Роберта Мюллера о предъявлении первых официальных обвинений по делу о Рашагейте.
Пока журналистам не известно, кому именно будут предъявлены обвинения, и какие конкретно обвинения будут предъявлены. Известно это станет в понедельник, когда будет распечатан конверт с обвинениями, опечатанный федеральным судьей. В тот же день возможны первые задержания и аресты.
В числе главных кандидатов на предъявление обвинений обсуждающими сейчас на телеканале CNN эту информацию комментаторами называются бывший руководитель предвыборного штаба Трампа Манафорт и бывший советник по национальной безопасности Флинн. Некоторые американские журналисты в преддверии громких заявлений уже подготовили разгромные статьи по этому поводу, где не обойдется без критики Кремля, связь с которым уже подтверждена, как со стороны Манафорта так и Флинна.