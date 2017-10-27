Политолог о санкциях США: санкции ввели, но исполнять по-прежнему не хотят

Как передает replyua.net, еще не успели в Украине вдоволь обсудить, насладиться долгожданным введением США новых антироссийских санкций, как обнова начала странно попахивать. Накануне издание Foreign Policy сообщило, что Госдеп США распустил специальное подразделение, отвечавшее за координацию и мониторинг исполнения санкций.
Теперь эти полномочия, ранее исполнявшиеся пятью сотрудниками во главе с опытным кадровым дипломатом, переложены на заместителя директора отдела политического планирования Дэвида Тесслера, без придания ему дополнительных штатных единиц. Как отметил в эфире одного из украинских телеканалов украинский политолог Андрей Плахонин, нужно понимать, введение санкций, это только сотая часть дела. Чтобы экономические санкции в полную силу заработали, необходима ежедневная кропотливая работа опытных аналитиков, юристов, дипломатов. Вместо этого исполнение санкций отныне курировать будет и без того перегруженный политический назначенец, который в отличие от главы упраздненного отдела, не проходит утверждение Конгресса.
Политолог подчеркнул, что, учитывая, насколько неохотно, с каким опозданием, и под каким давлением Конгресса и Сената Трамп и Тиллерсон ввели новые санкции, похоже, никто ни в Белом доме, ни в Госдепе США не собирается их всерьез исполнять.