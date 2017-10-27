От «Алмаз-Антея» до концерна «Калашников»: американские санкции против РФ вступили в силу



С опозданием на 26 дней, после серьезного недовольства, высказанного в двух письмах в Белый Дом сенаторами Маккейном и Кардиным, а также в последние дни в заявлениях многих сенаторов от обеих партий, администрация Трампа начала выполнять закон о санкциях. Как



В четверг вечером администрация передала в Конгресс список российских компаний и организаций, относящихся к оборонному и разведывательному секторам России, против которых могут быть введены следующие санкции, в соответствии с законом компании и физические лица, которые взаимодействуют с включенными в список российскими компаниями и организациями будут подвергаться американским санкциям, начиная с 29 января 2018 года. Этот список должен был быть передан в Конгресс в соответствии с законом о санкциях до 1 октября, но передан в итоге только сегодня.



Как сообщил телеканалу MSNBC пожелавший остаться неназванным источник из Госдепартамента, задержка была вызвана тем, что еще зимой, сразу после прихода новой администрации, в Госдепартаменте был ликвидирован отдел, занимавшийся координацией санкций, и теперь их координацией занимается один единственный сотрудник. Тем не менее список, переданный в Конгресс и опубликованный газетой Нью-Йорк Таймс, весьма значительный. Он включает множество важнейших российских компаний, таких, например, как «Алмаз-Антей», Ижевский механический завод, концерн «Калашников», «Уралвагонзавод», Рособоронэкспорт, Ростех, Российская Авиастроительная Корпорация, концерн «Сухой», концерн «Туполев», объединенная судостроительная корпорация и многие другие.

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Срочно: Ученые назвали точную дату конца света: уже совсем скоро С опозданием на 26 дней, после серьезного недовольства, высказанного в двух письмах в Белый Дом сенаторами Маккейном и Кардиным, а также в последние дни в заявлениях многих сенаторов от обеих партий, администрация Трампа начала выполнять закон о санкциях. Как передает replyua.net , об этом сообщает американский телеканал MSNBC.В четверг вечером администрация передала в Конгресс список российских компаний и организаций, относящихся к оборонному и разведывательному секторам России, против которых могут быть введены следующие санкции, в соответствии с законом компании и физические лица, которые взаимодействуют с включенными в список российскими компаниями и организациями будут подвергаться американским санкциям, начиная с 29 января 2018 года. Этот список должен был быть передан в Конгресс в соответствии с законом о санкциях до 1 октября, но передан в итоге только сегодня.Как сообщил телеканалу MSNBC пожелавший остаться неназванным источник из Госдепартамента, задержка была вызвана тем, что еще зимой, сразу после прихода новой администрации, в Госдепартаменте был ликвидирован отдел, занимавшийся координацией санкций, и теперь их координацией занимается один единственный сотрудник. Тем не менее список, переданный в Конгресс и опубликованный газетой Нью-Йорк Таймс, весьма значительный. Он включает множество важнейших российских компаний, таких, например, как «Алмаз-Антей», Ижевский механический завод, концерн «Калашников», «Уралвагонзавод», Рособоронэкспорт, Ростех, Российская Авиастроительная Корпорация, концерн «Сухой», концерн «Туполев», объединенная судостроительная корпорация и многие другие.