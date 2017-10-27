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Тиллерсон объяснил, что ждет Башара Асада в будущем

Тиллерсон объяснил, что ждет Башара Асада в будущем
Рекс Тиллерсон, госсекретарь Соединенных Штатов, заявил о том, что у Башара Асада, сирийского президента, а также у членов его семьи нет будущего в качестве правителей Сирии после окончания войны в стране, информирует replyua.net со ссылкой на Reuters.

«США хотят видеть единую Сирию без участия Башара Асада в правительстве... Правление семьи Асадов подходит к концу. Единственный вопрос — каким образом это осуществить», - заявил глава Госдепартамента. Кроме того, Тиллерсон также выступил с довольно громким заявлением – он подчеркнул, что победа сирийских войск в войне против терроризма была обеспечена только благодаря вмешательству России. По мнению Тиллерсона, победить боевиков Сирии было невозможно без российской авиации.

Напомним, что недавно в РФ заявили о практически полном освобождении Сирии от боевиков «Исламского государства». Полностью была освобождена и Ракка, которая долгие годы удерживалась ИГИЛ и считалась неофициальной столицей боевиков. Теперь Ракка станет частью демократической и федеральной Сирии, о чем ранее сообщили в альянсе, возглавляемом сирийскими курдами.
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