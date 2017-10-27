Госдеп США собирается «ударить» по России самыми жесткими санкциями

Госдепартамент США рассматривает вопрос о введении жестких санкций против самых крупных военных предприятий и спецслужб России. Как информирует replyua.net со ссылкой на DW, накануне представители Госдепа передали в Конгресс США список организаций и компаний России, в отношении которых могут применить ограничения.
В этом списке присутствуют самые крупные предприятия, которые так или иначе связаны с оборонной промышленностью в РФ: "Калашников", "Уралвагонзавод", "Рособоронэкспорт", "МИГ", "Сухой", "Туполев", "Ижмаш", "Ростех", "Вертолеты России" и другие. Этот список ранее был утвержден Рексом Тиллерсоном, госсекретарем Соединенных Штатов. Впрочем, в Госдепе уже отметили, что перечень не предусматривает автоматического применения санкций в отношении всех попавших в него компаний – это лишь предложение Госдепа.
Перечень можно изменять – исключать или вносить в него компании. Включены в черный список и силовые ведомства России: Федеральная служба безопасности (ФСБ), Служба внешней разведки (СВР), Главное управление Генштаба (бывшее ГРУ). Причину возможного введения новых санкций в Госдепартаменте не назвали.