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Трамп объявил чрезвычайную ситуацию в США из-за наркотиков

Трамп объявил чрезвычайную ситуацию в США из-за наркотиков
Дональд Трамп, глава Соединенных Штатов, ввел чрезвычайное положение в стране из-за стремительных темпов распространения наркотиков, в частности, из-за «опиоидной эпидемии».

Как информирует replyua.net со ссылкой на Укринформ, о своем намерении объявить чрезвычайное положение Трамп говорил накануне, однако он отмечал, что примет решение на следующей неделе. «Отныне моя администрация официально объявляет опиоидный кризис чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения в национальных масштабах», - заявил президент США. По его словам, мероприятия, направленные на борьбу с наркотиками, не потребуют крупных расходов из бюджета. «Пришло время освободить наши общины от этой беды наркозависимости. Мы можем стать поколением, которое покончит с опиоидной эпидемией, мы можем это сделать», - подчеркнул американский глава.

Напомним, что накануне Трамп заявил о необходимости построить стену на границе с Мексикой, намекая на то, что США не должны допускать на территорию страны нелегалов, которые провозят наркотики. За последние годы уровень смертности от передозировки опиоидами в США увеличился в несколько раз.
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