Імпічмент все ближче: черговий американський сенатор відмовився співпрацювати з Трампом – блогер

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За словами відомого блогера Ігоря Айзенберга, розкол серед американської політичної еліти стає все більш очевидним, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис, оприлюднений у соціальній мережі експертом.Так, сьогодні, двадцять шостого жовтня 2017 року, відбувся публічний обід республіканських сенаторів з президентом Дональдом Трампом. Після закінчення цього заходу сенатор від Арізони Джефф Флейк, відомий своїми консервативними поглядами, попросив слова на пленарному засіданні верхньої палати американського парламенту. Відтак політик заявив, що відмовляється балотуватись на новий шестирічний строк у наступному році. Нещодавно з аналогічними заявами виступив його колега з Теннесі, очільник комітету з міжнародних відносин Боб Коркер. Зокрема, під час виступу Флейк заявив, що критикує президента, адже вважає це своїм обов’язком, питанням честі.Сенатор наголосив, що не може мовчати коли цінності, на яких стоїть Америка, попираються, а альянсам і угодам, на яких базується система міжнародної безпеки, погрожують думки, що вміщаються у 140 символів. За словами політика, важко залишатись у республіканській повістці дня, якщо ви критикували таку поведінку, але вона залишається незмінною. Відтак, Флейк закликав всіх однопартійців не погоджуватись з такою поведінкою, адже це не має нічого спільного з консерватизмом. «Варто встати і сказати: пане президент, у мене є діти і онуки, і я не збираюсь брати у цьому участь», - наголошує політик.