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Трамп собирается ввести чрезвычайное положение в США

Трамп собирается ввести чрезвычайное положение в США
Дональд Трамп, глава США, не исключил, что в ближайшее время в стране будет введено чрезвычайное положение из-за высоких темпов роста употребления наркотических средств в Соединенных Штатах, сообщает replyua.net со ссылкой на Fox Business.

«На следующей неделе я намерен объявить чрезвычайное положение, состояние национального бедствия из-за наркотиков. Ситуация с опиоидами ужасающая», - подчеркнул американский президент. По его словам, большая часть наркотических средств доставляется в Соединенные Штаты из других государств, в связи с чем строительство стены на мексиканской границе является одной из самых приоритетных задач на сегодняшний день. «Одна из причин, по которой мы нуждаемся в этой стене - это наркотики. Забудьте о перемещении людей, нам нужна стена, чтобы остановить наркотики», - подчеркнул Трамп, намекая на то, что большая часть наркотиков доставляется в Штаты из Мексики, и запрещенные препараты провозят нелегалы.

Напомним, что Трамп обещал построить стену на границе Мексики и США еще во время своей предвыборной кампании. На строительство планируется потратить миллионы долларов.
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