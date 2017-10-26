Трамп собирается ввести чрезвычайное положение в США

Дональд Трамп, глава США, не исключил, что в ближайшее время в стране будет введено чрезвычайное положение из-за высоких темпов роста употребления наркотических средств в Соединенных Штатах, сообщает replyua.net со ссылкой на Fox Business.
«На следующей неделе я намерен объявить чрезвычайное положение, состояние национального бедствия из-за наркотиков. Ситуация с опиоидами ужасающая», - подчеркнул американский президент. По его словам, большая часть наркотических средств доставляется в Соединенные Штаты из других государств, в связи с чем строительство стены на мексиканской границе является одной из самых приоритетных задач на сегодняшний день. «Одна из причин, по которой мы нуждаемся в этой стене - это наркотики. Забудьте о перемещении людей, нам нужна стена, чтобы остановить наркотики», - подчеркнул Трамп, намекая на то, что большая часть наркотиков доставляется в Штаты из Мексики, и запрещенные препараты провозят нелегалы.
Напомним, что Трамп обещал построить стену на границе Мексики и США еще во время своей предвыборной кампании. На строительство планируется потратить миллионы долларов.