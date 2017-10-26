Трамп назвал себя человеком с высоким уровнем интеллекта

Дональд Трамп, глава Соединенных Штатов, заявил о том, что считает себя очень умным человеком, а представители прессы, напротив, представляют его некультурным. Как сообщает replyua.net, ссылаясь на Сегодня, об этом Трамп рассказал журналистам.
«Я думаю, что пресса представляет меня более некультурным, чем я есть. Люди не очень понимают вот что: я учился в университете "Лиги плюща". Я был хорошим студентом. Я хорошо учился. Я очень умный человек», - заявил президент США. Напомним, что еще до вступления в должность президента США Трамп начал конфликтовать с ведущими американскими СМИ, обвиняя их в публикации фейковых новостей.
В свою очередь СМИ, которые открыто поддерживали на выборах Хиллари Клинтон, постоянно печатали материалы, которые наносили вред репутации Трампа. Конфликт между президентом и СМИ продолжается до сих пор, а недавно Трамп накинулся и на соцсеть Фейсбук, обвинив ее в поддержке Клинтон.