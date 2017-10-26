Билл Клинтон сделал громкое заявление в адрес России

Билл Клинтон, бывший президент Соединенных Штатов, сделал заявление о том, что Россия представляет для Вашингтона не меньшую угрозу, чем Северная Корея.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Вести, такое заявление от бывшего главы государства прозвучало на мероприятии, которое было организовано в рамках предвыборной кампании Фила Мерфи, кандидата на должность губернатора штата Нью-Джерси. «Сегодня проходят большие дебаты о том, что нужно Нью-Джерси и что нужно Америке для шага вперед. Большинство главных тем встречи касаются актуальных проблем. У нас проблемы. Эта северокорейский политический курс. Россия атакует всю нашу систему, это серьезно. Россия, которая атакует всю нашу систему, — это тоже серьезно», - подчеркнул Клинтон.
Бывший президент рассказал, что РФ вмешивалась в американские выборы и сделала все возможное, чтобы его супруга Хиллари эти выборы проиграла. По словам Клинтона, Россия загрязняла многие источники информации для того, чтобы стереть грани между вымыслами и фактами.