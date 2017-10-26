В США новый скандал с e-mail-ами Клинтон

Как передает replyua.net, основные американские телеканалы сегодня сообщили, что на основании утечки из комиссий Конгресса, занимающихся расследованием Рашагейта, содержание e-mail переписки предвыборного штаба Трампа свидетельствует о том, что Александр Никс, один из руководителей компании Cambridge Analytica, занимавшейся анализом данных для предвыборного штаба Трампа, контактировал летом 2016 года с Джулианом Ассанждем на предмет получения от WikiLeaks похищенных российскими хакерами электронных писем Хиллари Клинтон и их публикации.
Cambridge Analytica – компания, одним из владельцев и реальным хозяином которой является американский миллиардер Роберт Мерцер, сторонник ультраправых идей, донор предвыборной кампании Трампа и один из основных доноров ультраправого интернет-ресурса Брайтбарт, возглавляемого бывшим главным стратегом Белого Дома Стивом Бэнноном. Известно также, что Cambridge Analytica активно участвовала в разработке стратегии для сразу двух британских политических групп, ведших активные кампании за Брекзит перед британским референдумом.
По американскому законодательству о выборах запрещено использовать иностранные ресурсы в предвыборной кампании. Американские телеканалы напомнили также сегодня о том, что 27 июля 2016 года Трамп публично призывал Россию во время выступления во Флориде «найти и опубликовать еще 30 тысяч e-mail-ов Клинтон», которые, как он уверял, она посылала с личного адреса, будучи госсекретарем, и стерла.