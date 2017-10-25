валюта
СпецтемаОпрос: сколько украинцев поддерживают Порошенко?

В связях американцев с русскими новый поворот

В связях американцев с русскими новый поворот
Как передает replyua.net, со ссылкой на телеканал Fox news Пол Манафорт, который организовывал предвыборную кампанию Трампа и который сейчас находится под расследованием за его связи с русскими, также связывал с русскими и так называемую группу Подесты. Между тем, братья Подесты – это люди, которые близки к Демократической партии США. Джон Подеста был главой администрации во времена президентства Билла Клинтона.

Этот самый Манафорт налаживал связи Клинтонов с русскими. Это очень важно, учитывая то, что он едва не ключевая фигура в деле Трампа, по которому ведется расследование. То есть Манафорт ложил яйца в разные корзины. Он нам известен тем, что руководил предвыборной кампанией Виктора Януковича и засветился в получении многомиллионного гонорара с черной кассы Партии регионов.

На прошлой неделе снова всплыла история так называемой урановой сделкой, согласно которой россияне получили контроль над 20 процентами американского урана. После этого фонд Клинтонов получил от заинтересованных лиц, в частности, русских сотни тысяч долларов на свой счет. Правда, защитники Клинтон опровергают это, утверждая, что на самом деле львиную долю этих денег выплатил только один человек, который к урановой сделке не имел отношения. Обвинения в связях с русскими в США становятся взаимными. Не только Трамп, но и Клинтон должен оправдываться, а нам остается набрать попкорна и следить за тем, кто победит в этом политическом спектакле.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Кремль прибег к хитрому плану: Чубаров прокомментировал заявление Собчак по Крыму

Срочно: Ученые назвали точную дату конца света: уже совсем скоро
Важное за сутки
25 окт 2017
3983

Кремль прибег к хитрому плану: Чубаров прокомментировал заявление Собчак по Крыму

Российские власти могут комментировать для удовлетворения своих интересов прозвучавшее вчера, 24 октября, заявление кандидата на должность президента России Ксении Собчак относительно Крыма. Как

25 окт 2017
3855

Блогер рассказал, когда европейские автомобили будут стоить в Украине дешевле, чем в Германии

В последнее время у многих украинцев усилилась тяга ко всему европейскому и они начали покупать машины на европейских номерах, объединятся в партии, и требовать для себя европейских цен на

25 окт 2017
3513

Політолог: ця подія – не просто свято, це перший крок до звільнення Криму

За словами політичного оглядача Тараса Чорновола, сьогодні відбулась не тільки святкова, але і знакова подія, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.

Последние новости

Блогер: російський міністр радіє підвищенню смертності

Увага! На Міцкевича в Києві стався вибух!

Ляшко розповів про подробиці замаху на свого однопартійця

На нардепа зробили замах – пораненого везуть до лікарні

В связях американцев с русскими новый поворот

Сазонов: ви смієтесь з «лотерейного білету» Ляшка, а це буде добре продуманий хід

После сегодняшнего события в КНР теперь Путину есть к чему стремиться

Ляшко считает, что субсидии не нужны, потому что они «кормят олигархов»

Блогер: Росія нарвалась – у Держдепі обговорюють новий пакет санкцій

Из-за нового законопроекта на улицах снова появится множество бездомных котов и собак

Експерт: є ті, хто кричить, що влада забула про Крим, і ті, хто тихо працює для його звільнення

Пьяный мужчина поджег дом собственной матери

«Укразализныця» уже в следующем году может ввести электронные билеты

Подарок под елочку: в Украине появятся алкогольные елочные игрушки к Новому году

Нусс: сьогодні Порошенко ще раз «втер носа» своїм критикам

Павел Нусс: мы очень близки к логическому завершению их аферы

Блогер рассказал, когда европейские автомобили будут стоить в Украине дешевле, чем в Германии

Перший пішов: Геращенко розповів про оголошення підозри одному з тих, хто бив нацгвардійця під ВРУ

Блогер: дві держави домовились «дружити проти України» за нашою спиною

Івано-Франківського «копа» відстояли у суді

 Новости за день