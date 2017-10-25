В связях американцев с русскими новый поворот

Как передает replyua.net, со ссылкой на телеканал Fox news Пол Манафорт, который организовывал предвыборную кампанию Трампа и который сейчас находится под расследованием за его связи с русскими, также связывал с русскими и так называемую группу Подесты. Между тем, братья Подесты – это люди, которые близки к Демократической партии США. Джон Подеста был главой администрации во времена президентства Билла Клинтона.
Этот самый Манафорт налаживал связи Клинтонов с русскими. Это очень важно, учитывая то, что он едва не ключевая фигура в деле Трампа, по которому ведется расследование. То есть Манафорт ложил яйца в разные корзины. Он нам известен тем, что руководил предвыборной кампанией Виктора Януковича и засветился в получении многомиллионного гонорара с черной кассы Партии регионов.
На прошлой неделе снова всплыла история так называемой урановой сделкой, согласно которой россияне получили контроль над 20 процентами американского урана. После этого фонд Клинтонов получил от заинтересованных лиц, в частности, русских сотни тысяч долларов на свой счет. Правда, защитники Клинтон опровергают это, утверждая, что на самом деле львиную долю этих денег выплатил только один человек, который к урановой сделке не имел отношения. Обвинения в связях с русскими в США становятся взаимными. Не только Трамп, но и Клинтон должен оправдываться, а нам остается набрать попкорна и следить за тем, кто победит в этом политическом спектакле.