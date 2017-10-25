В Госдепе назвали причину срыва срока введения санкций против России

Американские власти ведут подготовку над новым списком граждан и компаний, которые имеют отношение к российским оборонным и разведывательным секторами, по отношению к которым будут введены санкции, и для этого нужно время. Как передает replyua.net, такое заявление озвучила на пресс-брифинге официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт. Отмечается, что принятый конгрессменами и подписанный президентом Дональдом Трампом закон предусматривает, что новый перечень санкций должен был быть готов к 1 октября. Науэрт сообщила, что в Госдепартаменте в настоящее время «работают над завершением процесса».
«Насколько мне известно, а я не работаю над этим лично, но мне рассказали люди, причастны к этому, что это довольно сложно и может занять какое-то время», — рассказала Науэрт.
Чиновница отметила, что сотрудники внешнеполитического ведомства, кроме непосредственно самого списка, разрабатывают руководства для американских компаний, сотрудничающим с РФ. Кроме того, рекомендации направят союзникам США и партнерам по НАТО «которым нужны такие инструкции, чтобы не подвергнуться воздействию санкций».