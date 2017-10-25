Трамп подвергся «нападению российских флагов»

Довольно странный инцидент произошел в Соединенных Штатах – американский глава направлялся на обед с Митчем Макконеллом, лидером большинства в Сенате, и неожиданно для самого Дональда Трампа в его сторону начали лететь российские триколоры.
Инцидент произошел рядом с Капитолием – виновник забрасывал Трампа флагами РФ в гордом одиночестве, информирует replyua.net со ссылкой на NBC. Впрочем, на президента США это событие не произвело абсолютно никакого впечатления. «Этот президент сговорился с агентами российского правительства, - крикнул активист, когда его взяли под свой контроль сотрудники службы безопасности. - Мы должны говорить об измене в Конгрессе, а не о сокращении налогов», - говорится в заявлении телеканала. Позже стало известно имя человека, забросавшего Трампа российскими флагами.
Им оказался Райан Клейтон, который заявил, что является членом организации «Американцы, принимающие меры». В полиции считают, что на территорию Капитолия Клейтон попал, представившись журналистом. Напомним, что похожий инцидент уже происходил в конце июня, когда неизвестный пытался передать флаг РФ Джареду Кушнеру, зятю президента. В полиции не исключают, что тогда тоже действовал Клейтон.