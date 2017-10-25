валюта
СпецтемаОпрос: сколько украинцев поддерживают Порошенко?

Трамп подвергся «нападению российских флагов»

Трамп подвергся «нападению российских флагов»
Довольно странный инцидент произошел в Соединенных Штатах – американский глава направлялся на обед с Митчем Макконеллом, лидером большинства в Сенате, и неожиданно для самого Дональда Трампа в его сторону начали лететь российские триколоры.

Инцидент произошел рядом с Капитолием – виновник забрасывал Трампа флагами РФ в гордом одиночестве, информирует replyua.net со ссылкой на NBC. Впрочем, на президента США это событие не произвело абсолютно никакого впечатления. «Этот президент сговорился с агентами российского правительства, - крикнул активист, когда его взяли под свой контроль сотрудники службы безопасности. - Мы должны говорить об измене в Конгрессе, а не о сокращении налогов», - говорится в заявлении телеканала. Позже стало известно имя человека, забросавшего Трампа российскими флагами.

Им оказался Райан Клейтон, который заявил, что является членом организации «Американцы, принимающие меры». В полиции считают, что на территорию Капитолия Клейтон попал, представившись журналистом. Напомним, что похожий инцидент уже происходил в конце июня, когда неизвестный пытался передать флаг РФ Джареду Кушнеру, зятю президента. В полиции не исключают, что тогда тоже действовал Клейтон.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Порошенко опять расстроил Кремль своим «перченным» заявлением

Срочно: Ученые назвали точную дату конца света: уже совсем скоро
Важное за сутки
24 окт 2017
4470

Павел Нусс: Саакашвили будет справедливо выдворен из нашей страны в ближайшее время

За подготовкой переворота в Украине стоит экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили, и это значит, Саакашвили будет справедливо выдворен из нашей страны в ближайшее время. Как передает

24 окт 2017
3799

Муждабаєв: якщо ви не розумієте цієї очевидної речі, то ви або закінчений романтик, або ідіот

За словами журналіста Айдера Муждабаєва, заяви Ксенії Собчак про окупацію Кримського півострова – не більше, ніж ширма, якою Кремль намагається закрити свою людожерську сутність, - про це видання

Последние новости

ГСЧС: 25 октября в некоторых украинских областях ожидается шквалистый ветер

Собчак считает, что ее не нужно судить за слова о Крыме

Аренда квартир в Киеве бьет все ценовые рекорды

Окружение Путина обогатилось еще на 24 миллиарда долларов

Плохой урожай 2017 года может спровоцировать рост цен на некоторые продукты

У Суркова на руках кровь Донбасса, - Собчак

В Германии «поставили на место» Милоша Земана

Статисты замалчивают реальные темпы роста цен в Украине

Подавляющее большинство жителей страны считают себя украинцами, - опрос

Саакашвили намерен организовать новый митинг под Радой

Визажисты рассказали, какой сегодня макияж на Хеллоуин является пиком моды

Кремль прибег к хитрому плану: Чубаров прокомментировал заявление Собчак по Крыму

Коболев: «Если Россия запустит «Турецкий поток», Украина лишится сотен миллионов долларов»

Олег Ляшко відкрив скриньку Пандори для нардепів, – експерт

Эксперт: «Украина может стать привлекательным туристическим направлением»

Саакашвили соврал, что провел ночь в палатке перед Верховной Радой

В Госдепе назвали причину срыва срока введения санкций против России

В деле о смоленской катастрофе появились новые важные детали

Сотник: «Не бесите меня. Развели в стране политический сифилис!»

Депутаты всерьез задумались о том, чтобы ввести налоги на покупки за рубежом

 Новости за день