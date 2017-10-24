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Маккейн снова публично пристыдил Трампа

Маккейн снова публично пристыдил Трампа
Американский сенатор Джон Маккейн, участвуя в передаче, посвященной вьетнамской войне на телеканале С-SPAN, снова адресовал очень меткий и болезненный упрек президенту, хотя и не назвал его по имени. Как передает replyua.net, об этом сообщает американский телеканал CNN.

Маккейн сказал: «Один из аспектов конфликта, с которым я никогда не соглашусь, состоит в том, что мы призывали на службу людей с самым низким уровнем дохода в Америке, а люди с самым высоким уровнем дохода находили врача, который выписывал им справку о том, что у них шпора на кости. Это неправильно. Если мы требуем, чтобы каждый американец служил, каждый американец должен служить». Телеканал отмечает, что Трамп был в самом призывном возрасте, когда началась и шла Вьетнамская война. Когда она началась, ему было 18 лет, когда закончилась – 27. Он не служил в армии, поскольку получил медицинское освобождение из-за шпоры на кости на стопе.

Маккейн поднял эту тему не впервые. Еще в 2015 году, когда Трамп только собирался участвовать в президентской кампании, Маккейн упрекал Трампа в том, что тот увильнул от службы в армии. В ответ Трамп оскорбил Маккейна, заявив, что Маккейн – не герой, потому что сдался в плен. Джон Маккейн участвовал вчера в еще одной телепередаче, на телеканале ABC, где его спросили, не опасается ли он того, что Трамп ему ответит, как пригрозил в недавнем интервью: «Я добрый, очень добрый, но в какой-то момент могу ударить в ответ». Маккейн ответил с достоинством: «Я уже говорил, что встречался и с большими вызовами», и рассмеялся. Рассмеялись и все сидевшие в студии.
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