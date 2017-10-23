Трамп предупредил о «любых вариантах» действий против Северной Кореи

Дональд Трамп, глава Соединенных Штатов, заявил о том, что Северная Корея должна готовиться к «любому сценарию действий со стороны США».
Как информирует replyua.net со ссылкой на РИА Новости, Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы к любому развитию ситуации. «Мы готовы ко всему. Мы так готовы, что вы не поверите. Вы будете шокированы, если узнаете, насколько мы готовы, если надо будет», - отметил глава США. При этом Трамп подчеркнул, что пока еще не определился с решением о военном конфликте и не знает, будет ли правильным применение силового сценария в отношении Пхеньяна. Напомним, что ранее в КНДР прозвучала еще одна угроза в адрес США.
«Мы снова предупреждаем старого психопата из Америки, чтобы он не бросался в истерию. Его размахивание санкционной дубинкой и демонстрация мускул с помощью бомбардировщиков, которые летают перед приведенными в боевую готовность вооруженными силами КНДР, - это акт самоубийства», - заявили в Пхеньяне.