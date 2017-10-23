Трамп: «США не будут спрашивать Макрона и Меркель, чтобы ужесточить санкции против Ирана»

Дональд Трамп, президент США, выступил с еще одним скандальным заявлением. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, американский глава заявил о том, что США и он лично не будут спрашивать мнение Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель по вопросу, касающемуся ужесточения санкций против Ирана, и Соединенные Штаты самостоятельно решат эту проблему.
По словам Трампа, страны Европы, если они того заходят, могут продолжить торговое сотрудничество с Ираном. «Они мои друзья, настоящие друзья, я с ними в хороших отношениях, будь то Эммануэль или Ангела. Я сказал им: продолжайте зарабатывать деньги, не беспокойтесь, вы нам для этого не нужны», - съязвил президент США.
Напомним, что Трамп собирается вывести США из сделки с Ираном, и такое решение осудили все страны, которые участвовали в сделке. Сделка по иранской ядерной программе была подписана летом 2015 года, и многие страны годами уговаривали Иран согласиться на такое решение. Соглашение подразумевало отмену антииранских санкций в обмен на допуск инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты Ирана.