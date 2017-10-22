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Блогер: Обама повертається до влади?

Блогер: Обама повертається до влади?
За словами блогера Олексія Голобуцького, у Сполучених Штатах відбуваються доволі цікаві політичні процеси. Наприклад, є всі шанси того, що у Білому домі знову оселиться подружжя Обами, - про це інформує видання replyua.net.

Так, якщо ви встигли подумати про Барака Обаму, то дійсність вас трохи розчарує: не Барак, а Мішель, його дружина. Наприклад, зараз у США презентують книгу «Вслід за сонцем», яка містить світлини Мішель Обами, які раніше не публікувались. Тут традиційний набір фото: Барак і Мішель в Овальному кабінеті (щоб нагадати про статус), Обама і діти, Обама і представники меншин, Обама і солдати, Обама і британський принц. До цього поширювали привітання Обами з річницею весілля, а ще до цього – від’їзд старшої дочки до коледжу. Ще раніше ЗМІ опублікували світлини, на яких Обама займається серфінгом. Загалом, подружжя Обами після інавгурації Трампа ні на мить не покидало інформаційний простір.

Власне, це видає гарну і планомірну роботу політтехнологів. Звісно, Бараку 22 поправка до Конституції забороняє балотуватись, а от його дружині – ні. Тому, здається, що Обами мають всі шанси знову повернутись у найвищі ешелони влади і у Білий дім, - прогнозує блогер.
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