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В ЦРУ США прокомментировали возможную «внезапную смерть» Ким Чен Ына

В ЦРУ США прокомментировали возможную «внезапную смерть» Ким Чен ЫнаРуководитель ЦРУ США Майк Помпео отбросил идею заговора с целью убить президента КНДР Ким Чен Ына, однако признает, что желает создать «гораздо более злобное агентство». Такие данные обнародовало агентство South China Morning Post.

Как информирует replyua.net, в Центральном разведывательном управлении Соединенных Штатов Америки утверждают, что Ким Чен Ын – это рациональный актер, сосредоточивший свое внимание на том, чтобы оставаться у власти и «просыпаться в собственной постели» каждый день. Майк Помпео заявил: «Если Ким Чен Ын должен исчезнуть, учитывая историю ЦРУ, я просто говорить об этом не стану». Такое заявление глава ЦРУ США озвучил в момент своего ответа на вопрос, что будет, если лидер КНДР внезапно уйдет из жизни. Он добавил: «Кто-то может подумать, что было совпадение. «Вы знаете, несчастный случай произошел». Это не очень-то и выгодно».

В КНДР заявляли ранее, что ЦРУ совместными усилиями с разведкой Южной Кореи пыталась ликвидировать северокорейского лидера. Но интересно, что никаких доказательств тому предоставлено не было. Помпео отметил: «Основная цель Ким Чен Ына – остаться у власти». Ранее в январе месяце тот же руководитель ЦРУ заявлял, что он оживит полевые миссии агентства, и «ЦРУ собирается стать гораздо более злобным агентством».
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