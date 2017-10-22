Трамп: Facebook поддерживал «жуликоватую» Клинтон

Американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что в ходе президентской кампании в США социальная сеть Facebook поддерживала его соперницу Хиллари Клинтон. Об этом сообщает replyua.net . «Жуликоватая Хиллари Клинтон потратила в ходе президентских выборов на сотни миллионов долларов больше, чем я. Facebook был на ее стороне, но не на моей!» — написал Трамп. Кроме того, размышляя о рекламе в Facebook, глава Белого дома уже в который раз обратился с обвинениями в адрес ряда телевизионных каналов, так как они, по его утверждению, распространяют неправдивую информацию.
Подобное обвинение американского лидера в адрес самой популярной социальной сети звучат уже не впервые. Так, в июле текущего года Трамп заявлял, что Facebook против него. «Facebook всегда был антитрамповским. Сети всегда были антитрамповскими», – сообщил он. К тому же, Трамп заявил о сговоре против него таких популярных американских изданий, как «New York Times» и «Washington Post».
Как известно, руководство социальной сети приняло решение заблокировать несколько сотен пророссийских аккаунтов, через которые осуществлялась покупка политической рекламы в США.