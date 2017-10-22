Помпео заговорил о «загадочном исчезновении» Ким Чен Ына

Майк Помпео, директор Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов, выступил с довольно странным заявлением о Северной Корее, информирует replyua.net со ссылкой на South China Morning Post.
По его словам, теперь ЦРУ будет гораздо более злобным по отношению к КНДР. «Если Ким Чен Ын пропадет, учитывая историю ЦРУ, то я просто не буду говорить об этом», - подчеркнул директор ЦРУ, намекая на то, что северокорейский лидер может исчезнуть, и к этому будет причастно ЦРУ. Напомним, что ранее разведки Южной Кореи и Соединенных Штатов получили информацию о новых испытаниях баллистических ракет, которые собирается проводить Северная Корея.
Кроме того, ранее власти КНДР начали угрожать Японии, заявив о том, что она должна прекратить давление на Северную Корею из-за ядерной программы. «Подобные заявления Японии провоцируют напряжение на Корейском полуострове и являются самоубийственным делом, которое принесет ядерные облака на Японский архипелаг», - заявили в Пхеньяне.