Трамп обвинил Фейсбук во вмешательстве в выборы и в помощи Клинтон

Социальная сеть Фейсбук вмешивалась в президентские выборы в США, которые прошли в ноябре прошлого года, и активно помогала Хиллари Клинтон, кандидату от Демократической партии, одержать победу.
Как информирует replytua.net, об этом на своей странице в Твиттере написал Дональд Трамп, президент США. По его словам, «нечестная» Клинтон вложила в свою президентскую кампанию намного больше средств, чем его штаб. «Нечестная Хиллари Клинтон потратила на выборы на сотни миллионов долларов больше, чем я. Facebook был на ее стороне, а не на моей!», - написал президент. Также Трамп подчеркнул, что большие суммы денег также были потрачены на телеканалы CNN, ABC, NBC и CBS. У Трампа, кстати, имеется множество причин, чтобы обижаться на Фейсбук.
Месяцем ранее Марк Цукерберг, основатель этой соцсети, передал документы, которые якобы свидетельствуют о том, что Россия вмешивалась в американские выборы, помогая победить Трампу. Сам Трамп, напротив, уверен, что Фейсбук ведет против него антикампанию, как и многие американские СМИ. Цукерберг ранее заявил, что его соцсеть обвиняют в поддержке Трампа.