Трамп сделал громкое заявление об убийстве Кеннеди

Дональд Трамп, глава Соединенных Штатов, пообещал рассекретить информацию по делу об убийстве своего предшественника на посту президента – Джона Кеннеди, 35-го президента Соединенных Штатов.
Как передает replyua.net, об этом Трамп написал на своей странице в Твиттере. «В случае получения дальнейшей информации, я, как президент, намерен разрешить открыть секретные документы по Джону Фицджеральду Кеннеди, которые были давно заблокированы», - отметил глава государства. Нужно напомнить еще и о том, что 26 октября истечет срок публикации всех секретных документов, которые связаны с убийством Кеннеди. Ранее сотрудники национального архива США уже обнародовали большую часть секретной информации, связанной с убийством президента Кеннеди.
Среди обнародованной документации присутствуют аудиозаписи с показаниями бывшего агента КГБ Юрия Носенко о Ли Харви Освальде, главном подозреваемом в этом преступлении. Кеннеди был убит в Далласе, в ноябре 1963 года, и убийство президента до сих пор остается одним из самых загадочных преступлений двадцатого века.