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В США стартовала кампания по импичменту Трампу

В США стартовала кампания по импичменту Трампу
Том Стайер, американский миллиардер, начал кампанию по импичменту Дональду Трампу, президенту США. Как информирует replyua.net, об этом говорится в ролике, снятом миллиардером и выложенном на YouTube 19 октября.

Стайер заявил о том, что новый президент США подвел свою страну к порогу ядерной войны, также Трамп получает деньги от правительств других стран, пренебрегает законами и угрожает многим СМИ. «Нужно объявить импичмент и отстранить от должности опасного президента. Если это не повод, тогда во что превратилось наше правительство?», - подчеркнул Стайер. По его словам, он уже создал сайт, где будет собирать подписи за импичмент. Стайер является основателем инвестиционной компании Farallon Capital. Состояние бизнесмена оценивается в 1,61 миллиардов долларов.

Миллиардер является сторонником Демократической партии и жертвует на борьбу с экологическими проблемами. Также он был советником президента Барака Обамы по вопросам окружающей среды. Нужно отметить, что об импичменте Трампу в США заговорили еще до того, как он одержал победу на президентских выборах в ноябре прошлого года.
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