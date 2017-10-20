КНДР выставила требования для Австралии

Как информирует replyua.net, в послании Ким Чен Ына осуждается предупреждение американского лидера о том, что США якобы сотрет с лица Земли Северную Корею. Глава австралийского правительства Малькольм Тернбулл заявил, что документ был направлен также и другим странам.
В соответствии со словами премьер-министра Австралии, это показало, что дипломатическое давление на КНДР делает свою работу. Сообщается также, что письмо, состав которого был изложен на одной странице, было отправлено через посольство Северной Кореи в Индонезии и подписано Комитетом по иностранным делам Верховного народного собрания Пхеньяна. В своем письме президент Северной Кореи призывает правительства других стран отказаться от «отвратительных и безрассудных действий администрации Дональда Трампа», постоянно повторяя о том, что США могут нести ответственность за «опустошающую ядерную катастрофу». В свою очередь в МИД Австралии описали данное письмо лидера КНДР как «беспрецедентный» шаг Северной Кореи.