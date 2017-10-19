В США заявили о подготовки террористов к новому «11 сентября»

Элейн Дьюк, исполняющая обязанности министра внутренней безопасности Соединенных Штатов, заявила о том, что властям поступила информация о новом готовящемся теракте, который по своей мощности не будет уступать теракту 11 сентября.
Как передает replyua.net со ссылкой на Daily Mail, чиновник подчеркнула, что исламистские террористы запланировали самую мощную атаку. «Они хотят сбить самолет, разведданные ясно говорят об этом. Создание террора – это их цель, и поэтому атаки с применением самодельных бомб и смертников вызывает ужас и продолжают разрушать мир. Но это не значит, что они отказались от идеи крупного теракта с использованием авиации», - заявила Дьюк во время своего выступления в посольстве США в Лондоне.
Дьюк добавила, что у игиловцев сейчас идет так называемый переходный период, боевики собираются реализовать большие замыслы, ждут финансовых поступлений, пытаются сохранить свою численность, но при этом остаются заметными. Напомним, что за последние пару лет в европейских странах резко увеличилось количество террористических атак. Своими мишенями боевики выбирают Францию, Великобританию, Германию и другие страны.