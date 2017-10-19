В НАСА прокомментировали новость о приближающейся к Земле армии пришельцев

Сотрудники американского космического агентства НАСА прокомментировали заявление уфологов о том, что к Земле приближаются сотни НЛО с враждебно настроенными представителями внеземных цивилизаций.
Как информирует replyua.net, сотрудники НАСА заявили, что эта информация не соответствует действительности, и уфологи принимают за корабли пришельцев самые обычные астероиды, которые скопились в большом количестве вблизи Солнечной системы. Напомним, что ранее уфологи утверждали, что к Земле приближается целая армия НЛО, и в конце декабря пришельцы высадятся на Землю, после чего уничтожат человечество. В НАСА сообщили, что диаметр некоторых астероидов достигает двух тысяч километров, но ни о каких подлетающих к планете пришельцах не может быть и речи.
Специалисты американского ведомства выразили удивление доверчивости людей, реагирующих на подобные заявления и сеющих панику в обществе. Однако уфологи продолжают утверждать обратное: по их словам, американское космическое агентство обманывает человечество, и сотрудникам НАСА известно о том, что пришельцы существуют.