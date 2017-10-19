Невообразимый и неожиданный: КНДР угрожает США новым ударом

Северокорейские власти выступили с новым заявлением, в котором в котором угрожают Вашингтону нанести «невообразимый удар» в «самый неожиданный момент», передает replyua.net. В том числе, известно, что Центральное телеграфное агентство КНДР распространило специальное заявление, поводом для которого стало прохождение в водах недалеко от Корейского полуострова маневров при участии южнокорейских и американских ВМС во главе с авианосцем Ronald Reagan.
Авторы заявления сообщили, что США доставили к берегам КНДР свои «основные цели». «Очевидно, в Соединенных Штатах сошли с ума, так как Вашингтон притащил непосредственно под наш нос цели, которые, согласно нашему определению, являются главными. Поэтому властям США нужно знать, что в таком случае им придется столкнуться с невообразимым ударом в неожиданный момент», — отметили в КНДР.
Стоит отметить, что в период с 16 по 26 число текущего месяца авианосная ударная группа американских Военно-морских сил занимается проведением учений с кораблями ВМС Республики Корея у берегов Корейского полуострова в Желтом и Японском морях.